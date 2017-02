Două cutremure au avut loc sâmbătă dimineaţă în România

09:57

Agenția „Moldsilva" va elibera în natură, în perioada februarie-martie, 100 de cerbi cu pete şi 32 de cerbi nobili. Astfel, din Centrele specializate pentru reproducerea şi dezvoltarea cerbilor din cadrul Întreprinderilor silvice Teleneşti şi Străşeni vor fi eliberaţi în natură 32 de cerbi nobili, iar de la Rezervaţia Naturală „Codrii" vor fi transportaţi 100 de cerbi cu pete […]