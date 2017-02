Bitcoin atinge nivelul record de 1.200 de dolari

16:37

Patru persoane au fost rănite, dintre care trei se află în stare critică, în urma unei deflagraţii care a avut loc la o sondă de gaze aflată în apropiere de localitatea Wagoner, în estul statului american Oklahoma, au declarat autorităţile, potrivit The Associated Press. The post Trei răniţi în stare critică, în urma unei explozii la o sondă de gaze din SUA appeared first on Independent.