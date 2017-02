Situație fără precedent la Casa Albă: Trump a interzis accesul mai multor jurnaliști

16:27

Guvernul Germaniei a criticat dur un plan al armatei ruse care prevede construirea unei replici a Reichstag-ului, sediul Parlamentului german, pentru a putea fi utilizată ca ţintă într-un poligon militar situat în apropiere de Moscova. The post Plan al Rusiei de a folosi o replică a clădirii Parlamentului german, Reichstag, ca ţintă într-un poligon, criticat de Germania appeared first on Independent.