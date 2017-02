Viață după moarte. Soţul ei a murit învins de cancer. A crezut că l-a pierdut pentru totdeauna, când ceva uimitor s-a întâmplat

16:42

A fost astfel trimis un mesaj puternic lumii - cel puţin rivalilor şi inamicilor lui Kim Jong Un -, odată cu folosirea uneia dintre cele mai periculoase arme chimice, scrie The Guardian. Asasinarea de la începutul săptămânii sugerează că a fost mult mai important pentru regimul nord-coreean să se asigure că ţinta a fost ucisă decât să încerce să-şi acopere urmele. Uciderea brutală în public, într-un aeroport internaţional, va da fiori oricărui dezertor din prezent sau viitor. Temuta neurotoxină a mai fost folosită şi înainte într-o asasinare, în anul 1995, atunci când a fost pulverizată de reprezentanţi ai cultului japonez Aum Shinrikyo pe un om de afaceri despre care se credea că le spionează activităţile. Substanţă a fost produsă prima oară într-un centru britanic de cercetare în domeniul armelor, la Porton Down, la începutul anilor 1950, şi se crede că ar fi fost folosită de Saddam Hussein împotriva kurzilor irakieni, în anul 1988. De asemenea, regimul lui Bashar al Assad a predat în anul 2013 arme chimice, inclusiv VX, ca parte a unui acord internaţional. Apoi, urme ale neurotoxinei au fost descoperite într-un loc ce nu fusese declarat de regimul sirian că ar conţine arme chimice. Modul brutal în care a fost ucis Kim Jong Nam, în public şi fără a se lua în considerare siguranţa celorlalţi oameni prezenţi, poate fi comparat cu asasinarea fostului agent rus Alexander Litvinenko, în Londra, în noiembrie 2006, când s-a folosit poloniu radioactiv. Un specialist citat de The Guardian susţine că „ambele atacuri implică investigaţii dure, ambele sunt moduri foarte scumpe de a ucide pe cineva şi ambele sunt menite să trimită un mesaj”. Cât priveşte Coreea de Nord, oficialii ţării susţin că aceasta nu deţine vreo armă chimică, însă se pare că posedă al treilea cel mai mare depozit mondial de astfel de arme, după Statele Unite şi Rusia, care însă sunt în curs de a le distruge pe ale lor, ca parte a Convenţiei Armelor Chimice, intrată în vigoare în anul 1997, pe care însă Coreea de Nord nu a semnat-o. În anul 2012, ministrul sud-coreean al Apărării a estimat că Phenianul posedă între 2.500 şi 5.000 de tone metrice de arme chimice, printre care gaz sarin şi VX. Sursa: ziare.com