Cine sunt miliardarii hotărâţi să-l împiedice pe Trump să distrugă lumea

15:17

Pe internet, inclusiv în Republica Moldova, a început să circule în ultima vreme o ştire care anunţă 15 zile de întuneric în întreaga lume, în luna martie. Informaţia citează un presupus raport NASA, în care se vorbeşte de o adevărată explozie solară între planetele Venus şi Jupiter. The post (FOTO) Anunţă NASA 15 zile de întuneric total pe Pământ, în luna martie? Un „FAKE NEWS” reactivat pe Internet appeared first on Independent.