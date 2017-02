Ce mesaj transmite Coreea de Nord lumii prin asasinarea fratelui lui Kim Jong Un

14:47

Fostul premier Vlad Filat, condamnat la 9 ani de închisoare, nu a făcut decla­ra­ții pe par­cur­sul exa­mi­nă­rii dosa­ru­lui, acesta decla­rând că nu va vorbi „până când cauza penală inten­tată în pri­vința sa nu va fi exa­mi­nată în ședintă de jude­cată publică".