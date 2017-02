Iubirea care le dă aripi! Frumoasa poveste de dragoste, trăită de doi tineri cu nevoi speciale

15:27

O şansă în plus pentru familiile care nu pot concepe copii. Cuplurile infertile, dar care au poliţă medicală, pot depune de astăzi dosarele pentru a beneficia gratuit de fertilizare in vitro. Statul va plăti pentru o astfel de procedură 32 de mii de lei. Suma nu include cheltuielile, de aproape 25 de mii de lei, […]