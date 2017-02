Pariuri neobişnuite legate de meciuri din Bundesliga, în perioada 2010-2015

14:07

Slovenia permite, începând de vineri, căsătoriile între persoane de același sex, în baza unei legi care le acordă cuplurilor gay în mare măsură aceleași drepturi ca și celor heterosexuale, interzicându-le însă adoptarea de copii, relatează Reuters, citat de Agerpres.ro. The post O altă ţară europeană permite căsătoriile între persoane de acelaşi sex appeared first on Independent.