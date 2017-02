Trei răniţi în stare critică, în urma unei explozii la o sondă de gaze din SUA

12:07

Cel puţin 45 de persoane au decedat şi zeci altele au fost rănite după ce o maşină-capcană, ce viza rebelii sirieni, a explodat vineri într-un sat din apropierea oraşului sirian al-Bab, potrivit Observatorului Sirian pentu Drepturile Omului, citat de presa internaţională.