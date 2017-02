Sheriff este noul lider al Diviziei Naționale. Tiraspolenii au trecut la Nisporeni de Speranța

13:07

După ce am prezentat deja specificațiile tehnice ale lui S8 Plus, acum este rândul lui Samsung Galaxy S8 să vină în centrul atenției, datorită unor noi informații. Ecranul lui Samsung Galaxy S8 este unul cu diagonala de 5,8 inci, iar rezoluția display-ului Super AMOLED este Quad HD+, pentru o calitate înaltă a imaginii. Camera foto are senzorul de 12MP și beneficiază de tehnologia dual pixel, iar camera secundară are senzor de 8 megapixeli, scrie playtech.ro.