Veste bună! Cuplurile pot beneficia de o procedură de fertilizare in vitro GRATIS

Ministerul Sănătății a aprobat astăzi, 24 februarie, regulamentul care permite cuplurilor infertile să beneficieze de o procedură de fertilizare in vitro gratuită, în baza poliței de asigurare medicală. Familiile interesate sunt îndemnate să depună dosarele la Comisia de evaluare, instituită în cadrul Institutului Mamei și Copilului. Potrivit Regulamentului, procedura de fertilizare in vitro gratuită poate fi solicitată doar de cuplurile care dețin poliță de asigurare medicală. Dosarul trebuie să conțină biletul de trimitere a cuplului la Comisia de evaluare, cererea și acordul cuplului, copiile buletinelor de identitate și copiiile polițelor de asigurare medicală. Biletul de trimitere este eliberat de către medicul de familie. În baza acestui act, cuplul care solicită procedura, face mai multe investigații medicale care confirmă infertilitatea, prezența maladiilor sau contraindicațiile medicale. Solicitanții procedurii gratuite de fertilizare in vitro vor depune personal dosarele la Comisia de evaluare, care își desfășoară activitatea în incinta Centrului de Sănătate a reproducerii și genetică medicală, amplasat pe adresa: Chișinău, strada Burebista 93, etajul 1. Detalii suplimentare pot fi solicitate la numărul de telefon (022) 56 79 31. Comisia va întocmi fișa de evaluare a solicitanților și va cere, dacă va fi necesar, efectuarea investigațiilor suplimentare. Ulterior, cuplurile eligibile vor alege instituția medicală care va efectua gratuit o procedură de fertilizare in vitro. Compania Națională de Asigurări în Medicină va achita pentru o procedură de fertilizare in vitro 31 mii 729 de lei, conform Hotărîrii de Guvern nr. 1020 cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare. Această sume nu include costurile pentru medicamentele administrate de beneficiari în condiții de ambulatoriu. Regulamentul cu privire la acordarea serviciilor de reproducere umană asistată medical poate fi accesat AICI. The post Veste bună! Cuplurile pot beneficia de o procedură de fertilizare in vitro GRATIS appeared first on Moldova 24.

