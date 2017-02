UE, mărul discordiei între Voronin şi PD: „Pe timpul guvernării comuniste s-au făcut primii paşi spre UE”

09:57

Ucraina a acumulat, în 2016, o sumă record din taxele la tutun. În visteria statului s-au acumulat aproximativ 1,2 miliarde de dolari SUA. Datele au fost publicate de către Serviciul Trezoreriei de Stat al Ucrainei, scrie e-sanatate.md. The post Cum Ucraina a acumulat peste un miliard de dolari din taxele la tutun, iar Moldova rămâne „afumată” de businessul țigărilor appeared first on Independent.