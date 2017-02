NU are timp să facă ASTA! Felicia Dunaf: „Îmi trăiesc viața fără ele”

Felicia Dunaf, prezentatoare TV și interpretă, găsește timp pentru numeroasă activități, însă nu are niciodată timp liber pentru a bârfi. „Eu am unele principii. Unul din ele este să le reușesc pe toate, încerc să iau note bune la facultate, încerc să am timp să merg și la sală, și peste tot. În general, pot […]

