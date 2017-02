De-ale rușilor! Au jefuit un sexshop. Pe lângă bani, hoții au sustras și „jucăriile”

09:42

Leul si Racul Vorbim despre doi romantici care se vor aprecia unul pe celalalt. Amandoi au genul lor de sensibilitate si oricat de indreptat ar fi Racul spre a satisface orgoliul Leului, nu va reusi niciodata sa se ridice la standardele impuse de acesta. Relatia dintre ei va fi tumultoasa. Vor comunica greu si vor ajunge la certuri. Scandalurile se vor stinge usor, atunci cand se vor imbratisa, doar ca relatia va fi subrezita in timp si nu va rezista. Capricornul si Varsatorul Contrariile se atrag. Este o regula generala, aplicabila si in cazul Capricornului si Varsatorului. Fiecare admira la celalalt ceea ce ii lipseste lui insusi. Capricornul adora relaxarea Varsatorului, capacitatea sa de a vedea lucrurile numai intr-o lumina pozitiva, in vreme ce Varsatorul il invidiaza pe Capricorn pentru ambitia si determinarea sa. Doar ca, una peste alta, la un moment dat tocmai aceste lucruri vor ajunge sa si le reproseze unul altuia. Diferentele dintre ei se vor vedea si in dormitor, unde chiar sunt incompatibili. Balanta si Scorpionul Firea blanda si senina a Balantei il va fermeca pe Leu. De asemenea, Balanta se va lasa vrajita de acesta, care e clar ca e un seducator prin definitie. Se vor iubi nebuneste, insa relatia nu va dura mult timp. Focul pasiunii se va stinge rapid, intrucat Scorpionul este destul de rece si de dur, iar Balanta este vesnic indecisa si mult prea sentimentala. Balanta vrea sa iasa in oras cu prietenii, sa se distreze si sa socializeze, pe cand Scorpionul prefera sa se relaxeze acasa. De aici si o multime de certuri, de discutii aprinse, potrivit ele.ro.