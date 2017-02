Ministrul Economiei a discutat cu directorul executiv al Forumului Economic Mondial aspectele cooperării bilaterale

În cadrul dialogului, directorul executiv al FEM, Philipp Rosler, a menționat că la întrevederea cu prim-ministrul Pavel Filip a lansat invitația autorităților naționale de a participa la Reuniunea anuală de la Davos din 2018, care este considerată unul din cele mai importante evenimente, unde șefii de state, guverne, lideri politici și cei mai influenți oameni de afaceri din lume, într-o serie de conferințe dezbat problemele cheie privind provocările globale. Potrivit oficialului FEM, un prin pas important privind implicarea mai activă la Davos 2018 din luna ianuarie, ar fi participarea delegației Republicii Moldova la Anual Meeting of the New Champions, supranumit și Davos-ul de vară, care se va desfășura la finele lunii iunie curent, în orașul chinez Dalian, fiind abordate, în special, problemele de mediu și tehnologii, precum și problemele legate de schimburile economice, investițiile ecologice și de alt gen, etc.

