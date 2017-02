Accident grav în capitală: Un bărbat necunoscut, lovit mortal pe Viaduct

18:47

Autorităţile ucrainene au anunţat că l-au găsit nevătămat pe parlamentarul Oleksii Honciarenko, care a fost răpit în urmă cu doar câteva ore din Odesa. De asemenea, răpitorii săi au fost arestaţi, transmite Reuters. The post Autorităţile ucrainene l-au găsit nevătămat pe parlamentarul răpit din Odesa appeared first on Independent.