A fost dat startul Spartachiadei sportive ediţia 2017 cu proba la lupta „Sambo”

10:07

Îacest fel, sezonul fotbalistic 2017, devine unul intermediar şi se va desfășura din vară până în toamnă, formatul tur-retur, în Diviziile Națională, Divizia A, Divizia B, fotbal feminin, copii și juniori, de la 1-2 iulie 2017. Actualul sezon va fi reluat pe 24 februarie. După 19 etape disputate în 2016, lider este Milsami. Echipa din Orhei are un avans de două puncte faţă de Sheriff, care are şi un meci în plus disputat.