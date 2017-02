Șir de manifestări de „Zilele Creangă” la Chişinău, Iaşi, Târgu-Neamţ și Pipirig

14:28

O basarabeancă și-a deschis, în Italia, o gheretă de vegetale Multe basarabence au fost impuse de soartă să plece în Italia, în căutara unei vieți mai bune. Așa începe și povestea de 15 ani a eroinei Domnica Popov, iar istoria succesului său la Parma pornește de la angajarea sa în calitate de vânzătoare la un magazin de vegetale. Linia destinului a ajutat-o să-și cunoască sufletul pereche — un cetățean italian, deținător al unei baze angro de vegetale aduse tocmai de pe insula mediteraneană Sicilia, din ale cărei roade se hrănesc mai-marii monarhi ai lumii. Astăzi, Domnica deține o gheretă proprie de fructe, legume și zarzavaturi la Parma, iar afacerea sa a fost premiată pentru calitatea produselor, locației și a deservirii. „În lunile reci ale anului, livrăm produse și în Moldova, cu pre-comandă. Căpșunile noastre nu sunt tratate chimic, iar portocalele roșii pe care le vindem sunt aduse tocmai din livezile de sub Vulcanul Etna”, ne-a mărturisit tânăra antreprenoare. ”Rolul meu în activitate este de administratoare, dar și de vânzătoare. Ghereta noastră este una din cele mai renumite din Parma. Am obținut calificarea pentru produsele noastre proaspete, care vin în fiecare zi și nu stau nicio zi în frigider. Am obținut de 3 ori titlul de cel mai frumos butic de la Parma. Parma este un oraș minunat, cu oameni dragi și foarte respectuoși. Inițial am muncit în familii la făcut menaj și am ținut companie bătrânilor”, a mai mărturisit basarabeanca. Sursă: ea.md Record O basarabeancă și-a deschis, în Italia, o gheretă de vegetale apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.