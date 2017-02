Anunțul secretarului general al NATO, în ciuda lui Dodon

11:27

Ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău, Andrei Galbur, a avut o întrevedere cu secretarul general adjunct al NATO, Rose Gottemoeller, în marja Conferinţei de securitate de la Munchen. Şeful diplomaţiei din Chișinău s-a referit la priorităţile agendei de cooperare Republica Moldova-NATO în cadrul Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP), subliniind determinarea autorităţilor din [&hellip The post Discuții MAEIE – NATO despre Biroul de legătură al Alianței în Rep. Moldova appeared first on InfoPrut.