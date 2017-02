LIVE // Deputații se întrunesc în prima ședință plenară

12:57

Polițiștii Inspectoratului Național de Patrulare au depistat în această noapte, în jurul orei 03:30 o șoferiță în timp ce conducea mașina aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Chiar dacă îl avea ca pasager pe verișorul ei treaz și cu permis de conducere, aceasta nu a cedat volanul mașinii și a condus în stare de ebrietate, punând în pericol atât viața ei, cât și celorlalți participanți la trafic. Femeia de 31 de ani, locuitoare a raionului Hâncești a fost oprită pe dreapta pentru un control, de către inspectorii de patrulare, în timp ce conducea prin localitate. Inspectorii de patrulare au sesizat un miros puternic de alcool din interiorul mașinii. În urma testării alcoolscopice s-a stabilit că concentrația de alcool în aerul expirat este de 0.98 mg/l. Pentru conducerea mijlocului de transport de către o persoană care se află în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, legislația prevede o pedeapsă cu amendă în mărime de la 37 500 la 42 500 de lei cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani. ucerea sub influența băuturilor alcoolice reprezintă una din cauzele principale ale agravării consecințelor accidentelor rutiere. Inspectoratul Național de Patrulare recomandă șoferilor să nu se urce la volan după ce, în prealabil, au consumat băuturi alcoolice. Conducerea sub influența băuturilor alcoolice reprezintă una din cauzele principale ale agravării consecințelor accidentelor rutiere. The post VIDEO // O șoferiță, prinsă beată la volan după ce ar fi chefuit la restaurant appeared first on Moldova 24.