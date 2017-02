Kim Jong-Nam a fost omorât de VX (agent neurotoxic), care a fost găsit pe faţa acestuia

15:37

Directorul executiv al Forului Economic Mondial de la Davos (WEF), Philipp Rosler, l-a felicitat pe premierul Pavel Filip cu rezultatele obţinute de Guvernul de la Chișinău. Oficialul străin a invitat conducerea Guvernului R. Moldova să participe la Annual Meeting of the New Champions, supranumit și Davos-ul de vară, care se va desfășura în China, în oraşul Dalian, în perioada 27-29 iunie 2017. Discuţiile la acest prestigios for mondial se vor axa pe provocările globale de mediu și pe tehnologie.