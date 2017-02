S-a terminat epopeea singurei echipe românești în cupele europene: Astra Giurgiu, eliminată din Europa League

21:42

In trecut otetul de mere era mai apreciat decat aurul, acesta fiind folosit in domeniul medical. Otetul de mere nepasteurizat poate trata rani, iti poate oferi energie, elimina matreata etc. Iti poti imagina ce se poate intampla daca adaugi otet de mere in apa in care iti inmoi picioarele? Este unul dintre cele mai bune remedii pentru picioarele urat mirositoare, scrie lyla.ro.