Topul celor mai bune ţări în care să locuieşti. Din top 10, şapte sunt europene

Peste 20 de clădiri din Chișinău urmează să fie izolate termic în această vară. Scopul este de a reduce pierderile de energia termică, întrucât, în perioada rece a anului, temperatura în unele clădiri din capitală este sub nivelul așteptat.