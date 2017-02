Atenţie Şoferi! Începând cu luna Martie cresc amenzile. Unele cu 800%!

15:37

Istoria Ferrari este pe cale să fie rescrisă odată cu lansarea noului model 812 Superfast. Zvonurile apărute în presa auto ne fac să credem că acesta ar fi ultimul supercar italian echipat cu un V12 ce respiră pe cale naturală. Primile fotografii şi imagini oficiale cu noutatea au apărut deja pe net, însă debutul mondial