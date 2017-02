Primele Știri - 23 februarie 2017, 21:00

20:42

Un copil de un an și jumătate a ajuns la spital după ce a înghițit o baterie electrică. Medicii spun că băiatul are arsuri grave ale esofagului.Copilul a înghiţit bateria săptămâna trecută. Mama s-a alertat după ce starea micuțului s-a agravat. Inițial ea a crezut că micuţul are bronșită și s-a a...