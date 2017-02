Înlocuitorul Victoriei Nuland: Provocarea noastră este să îi ajutăm pe moldoveni să înţeleagă că locul lor este în Europa

15:17

Au fost violenţe la Paris, joi dimineaţă, după ce sute de elevi au blocat accesul în 16 licee din Capitală, dar şi în unele şcoli din provincie. Poliţia a folosit gaze lacrimogene. The post (FOTO şi VIDEO) Revolte împotriva poliției la Paris: Acces blocat în mai multe licee appeared first on Independent.