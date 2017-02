Apocalipsa e alături de noi! Războiul cibernetic va decima omenirea! Doar unul din zece oameni va supravieţui!

14:27

Musicalul romantic "La La Land", regizat de Damien Chazelle, cu Emma Stone şi Ryan Gosling în rolurile principale, despre povestea de dragoste dintre un pianist şi o actriţă aspirantă, este favoritul premiilor Oscar din acest an, conducând în previziunile site-urilor de pariuri precum GoldDerby.com. Filmul regizorului Damien Chazelle este nominalizat la 14 categorii, iar site-urile de pariuri prevăd că pelicula va pleca acasă cu 11 trofee, conform voturilor miilor de fani, dar şi previziunilor ciriticilor, informează contactmusic.com. Nominalizările filmelor pentru cea de-a 89-a ediţie a Galei Premiilor Oscar a au fost anunţate marţi, iar "La La Land" a obţinut un record 14 nominalizări, devansând filme precum "All About Eve" şi "Titanic. Filmul "Moonlight" şi thrillerul SF "Arrival" au primit amândouă câte opt nominalizări. "La La Land" a fost nominalizat pentru cea mai bună regie, cel mai bun film, şi pentru cel mai bun scenariu. Actorii din rolurile principale sunt Emma Stone şi Ryan Gosling care au primit amândoi nominalizări pentru cei mai buni actori, scrie Mediafax. Casey Affleck, Andrew Garfield, Viggo Mortensen şi Denzel Washington s-au alăturat lui Gosling în privinţa nominalizărilor pentru cel mai bun actor. Filmul este un favorit al tuturor categoriilor în afara celei pentru creaţie de costume, fiind înaintea filmului "Jackie", deşi experţii de filme nu cred că Ryan Gosling îl va învinge pe Casey Affleck la categoria cel mai bun actor. Aceştia sunt de părere că "La La Land" nu va câştiga nici premiul pentru cel mai bun montaj audio sau cel mai bun scenariu original - la aceste categorii favoriţi fiind "Hacksaw Ridge", respectiv "Manchester By the Sea". Utilizatorii site-urilor de pariuri online GoldDerby sunt de părere că "La La Land" va câştiga premii pentru cea mai bună compoziţie muzicală, cel mai bun montaj, precum şi pentru alte categorii, iar actriţa Emma Stone este favorită să câştige premiul pentru cea mai bună actriţă, conducând în previziunile casei de pariuri cu 2.706 voturi, pe locul al doilea situându-se Isabelle Huppert cu 415 voturi. Damien Chazelle este favorit pentru cel mai bun regizor, iar filmul său a primit votul a nu mai puţin de 3.066 de persoane, pe locul doi situându-se "Moonlight" cu 334. Printre alţi favoriţi ai casei de pariuri pentru premiile Oscar care vor fi decernate duminică seară se numără Mahershala Ali, nominalizată la cea mai bună actriţă în rol secundar şi Viola Davis, nominalizată la aceeaşi categorie. În afara Emmei Stone, Ruth Negga, Isabelle Huppert, Natalie Portman şi Meryl Streep au fost nominalizate marţi de Academia Americană de Film pentru cea mai bună actriţă în rol principal. La categoria cel mai bun actor într-ul rol secundar au fost nominalizaţi actorii Mahershala Ali, Jeff Bridges, Dev Patel, Lucas Hedges şi Michael Shannon. Viola Davis, Naomie Harris, Nicole Kidman, Octavia Spencer şi Michelle Williams au primit nominalizări pentru categoria cea mai bună actriţă într-un rol secundar. În afară de "La La Land," noimalizări pentru cel mai bun film au primit peliculele "Arrival," "Fences," "Hacksaw Ridge," Hell or High Water," "Hidden Figures," "Lion," "Manchester by the Sea" şi "Moonlight." "La La Land" a fost favoritul Haollywood-ului în acest sezon. Filmul a bătut recordurile şi la Premiile Globurile de de Aur la începutul lunii după ce a câştigat toate cele şapte premii pentru care fusese nominalizat.