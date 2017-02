Reporter cu Diana Spătărel, 23 februarie 2017 – 19:00

19:07

Un băiețel de un an și jumătate a ajuns în Secţia Reanimare după ce, acum o săptămână, a înghițit o baterie. Medicii au reușit să scoată dispozitivul, iar micuțul rămâne internat la Institutului Mamei și Copilului din Capitală sub supravegherea medicilor. După ce a înghițit bateria, starea micuțului s-a agravat. „A fost făcută o gastroscopie, […]