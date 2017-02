Vlad Filat urmează a fi transferat de la penitenciarul nr. 13 la o altă închisoare

13:07

Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe scara Richter s-a produs miercuri, la ora 11.29, in judetul Vrancea. Seismul s-a produs la adâncimea de 139 de kilometri, arată date de la Institutul Naţional pentru Fizica Pământului. Precizăm că pe 8 februarie în Vrancea a avut loc un seism cu magnitudinea de 5,1 grade pe scara Richter, […]