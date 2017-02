Președintele Parlamentului va fi ambasador al siguranței rutiere

12:27

Chiril Lucinshi își depune mandatul de deputat și se retrage din PLDM. Anunţul a fost făcut miercuri, 22 februarie, în cadrul unui briefing. Chiril Lucinshi a fost deputat in Parlamentul Republicii Moldova, din partea fracţiunii Partidului Liberal Democrat din Moldova din decembrie 2010. The post Chiril Lucinschi îşi depune mandatul de deputat şi se retrage din PLDM! appeared first on Moldova.org.