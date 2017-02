Volkswagen Passat CC va avea un succesor. Acesta este noul model Arteon!

13:47

Tuning-ul nu cunoaşte limite sub nici o formă, ori cel puţin atâta timp cât imaginaţia şi buzunarul te ajută. Şi dacă majoritatea postărilor despre şi cu tuning implică doar maşini îmbunătăţite, aici vedeţi un S-Class transformat radical! Pickup-ul, care în viaţa trecută a fost o limuzină, cunoscută în gama de modele Mercedes-Benz ca S-Class, în The post Made in Russia: Mercedes-Benz S-Class PICKUP, sau proiectul UTE Black Kox appeared first on Autoexpert.