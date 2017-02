(METEO) Baba Dochia îşi scutură cojoacele de ploaie şi omăt: În weekend temperaturile scad cu 10 grade

11:27

Ministrul Apărării din Rusia spune că modelul va permite reconstituirea momentului din 1945, când Armata Roşie a capturat Reichstag-ul (clădirea care, între 1894 – 1933, a reprezentat parlamentul german) – un simbol patriotic pentru Putin, conform The Guardian.