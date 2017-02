Statistici alarmante || În Japonia sunt afectate jumătate din cupluri

12:17

De un an de zile bărbații din Chișinău au devenit mai stilați. Și asta, datorită Constantin Lisnic, care a pus pe picioare un barber-shop, un trend ascendent în utlima perioadă în Republica Moldova! Constantin spune că în acest an echipa #Lisnicbarbershop a învățat multe, datorită clienților. Într-un an, s-a reușit participarea la #maraton, a fost o experienta de […]