(VIDEO) A cerut 30 de mii de euro mită pentru a înceta o urmărire penală: Un ofiţer, reținut

„Franța va face alegerile care se potrivesc cu onoarea sa" și „nu va ceda niciodată în fața extremismului", a asigurat președintele Francois Hollande, miercuri, comunitatea evreiască franceză, cu două luni înainte de alegerile prezidențiale, conform AFP și Direct Matin.