Decizia lui Putin cu privire la un nou mandat

14:37

„Postul de televiziune TV7 va fi reformat în baza unui prioect european și va fi condus de o asociație de jurnaliști, care se află în prezent în proces de înregistrare. Am decis să cedez 75 la sută din acțiunile pe care le dețin acestei asociații. În baza postului TV7 va fi creată o platformă de exprimare liberă, de informare corectă și echidistantă, o platformă de creștere și formare a jurnaliștilor. Înțelegând că voi fi parte minoritară a acestui proiect, nu vreau să prejudiciez imaginea și să se creeze interpretări greșite. De aceea am luat decizia să-mi depun mandatul de deputat și, totodată, să scriu cerere de retragere din PLDM. Consider că activitatea mea politică va fi incompatibilă cu acest proiect finanțat din bani europeni", a spus Lucinschi. În același timp, Chiril Lucinschi a mulțumit deputaților, colegilor din fracțiune pentru colaborare pe parcursul legislaturilor în care a activat.