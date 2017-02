Ministerul Sănătății: Noile tarife la serviciile medicale nu vor afecta cetățenii care dețin polița medicală

07:07

Particule radioactive suspecte, iod 131, care nu se găsesc în mod normal în natură, au fost descoperite în Europa, relatează The Independent. Nu este clar de unde provine substanţa. Una dintre teoriile vehiculate este că Rusia a efectuat un test nuclear secret, iar o alta este că particulele provin de la o companie farmaceutică. Este […] The post Particule radioactive suspecte, detectate în Europa. Autorităţile nu cunosc de unde provine substanţa! appeared first on Moldova.org.