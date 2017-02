Culmea cruzimii la Drochia: Un bebeluș de 10 luni, spitalizat după ce tatăl său l-a bătut

09:27

Analistul politic Vladimir Socor a realizat, la emisiunea Jocuri de Putere de postul de televiziune român Realitatea TV, o analiză a principalelor evenimente care vor influenţa Europa, oprindu-se asupra alegerilor din Germania şi Franţa, asupra situaţiei din Republica Moldova, asupra Turciei şi punând accent pe situaţia României. The post Vladimir Socor: Republica Moldova, ţara cu două guvernări paralele appeared first on Independent.