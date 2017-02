Un consilier socialist i-a înmânat lui Dorin Chirtoacă o cupă plină cu noroi. Cum a reacţionat primarul// FOTO

06:17

Prezentatoarea TV din România Andreea Marin demonstrează că e bună în tot ce face. Vedeta a postat pe pagina sa de Facebook un filmuleţ, în care cântă la un pian, pe care l-a găsit ascuns într-un colţ al platoului de filmare. Andreea Marina a menţionat că „pianul părea neatins de multă vreme,fără pedale, cu clapele […] The post Andreea Marin, plină de surprize. S-a retras într-un colţ unde a cântat la un pian neatins de multă vreme// VIDEO appeared first on Moldova.org.