Vlad Filat merge la CEDO

13:17

Chiril Lucinschi se retrage din politică, pentru a se dedica activității TV7 Deputatul PLDM Chiril Lucinschi pleacă din politică. Acesta a anunţat astăzi că îşi depune mandatul de deputat şi părăseşte rândurile PLDM. Legislatorul a precizat că a luat decizia de a se implica în activitatea TV7, iar pentru a nu afecta imaginea postului de televiziune se retrage din politică. „TV7 urmează să fie condus de o asociaţie de jurnalişti, care acum se află în proces de înregistrare. Am discutat cu copii mei, Petru şi Alexandru, care sunt fondatorii TV7 şi am fost de acord să ajutăm. Am decis să cedăm 75 la sută din acţiunile postului TV7 acestei Asociaţii de jurnalişti", a declarat Chiril Lucinschi în cadrul unui briefing susţinut împreună cu liderul fracţiunii PLDM, Tudor Deliu. „Sper că ceea ce voi face eu în afara politicului o să fie adresat la fel spre binele societăţii", a adăugat Chiril Lucinschi. Chiril Lucinschi este preşedintele consiliului de directori al "AnaliticMedia-Grup" S.A. şi patronează două posturi de televiziune – „TV7" şi „ТНТ Bravo — Moldova". Alexandru Barbăroșie, președintele raionului Anenii Noi, este următorul candidat pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova și ar putea lua locul lui Chiril Lucinschi în Parlament.