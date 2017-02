(DOC) „RED Nord-Vest” și „Reţelele Electrice de distribuţie Nord” solicită majorarea tarifelor la energie

06:07

Bursele din SUA sunt la maxime istorice, creditarea pentru sectorul imobiliar comercial este la un nivel record, americanii care-şi cumpără maşini se împrumută mai mult ca niciodată şi gospodăriile în general sunt aproape la fel de îndatorate cum erau când marea criză financiară le-a lovit economia.