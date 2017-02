Glodul din capitală a ajuns în mâinile lui Chirtoacă: Edilul capitalei a primit o cupă cu noroi din partea consilierilor PSRM

21:07

Echipa engleză Manchester United s-a calificat în optimile de finală ale Ligii Europa, după ce a învins, miercuri, în deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), formaţia franceză AS Saint-Etienne, în manşa secundă a 16-imilor competiţiei. The post (VIDEO) Primele trei echipe calificate în optimile UEFA Europa League appeared first on Independent.