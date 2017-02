Sentință FINALĂ! Ex-premierul Vlad Filat rămâne condamnat DEFINITIV la 9 ani de închisoare

19:07

În cadrul unui briefing de presă, oficialii au declarat că la întâlnire au fost discutate cele mai importante subiecte de actualitate. „Chiar dacă avem opinii diferite privind anumite chestiuni, instituţiile statului trebuie să colaboreze. Am spus că există rezerve privind rezultatele implementării Acordului de Asociere cu UE. La fel, am anunţat că pe 3-4 aprilie curent intenţionez să semnez la Chişinău Acordul de colaborare cu Uniunea Euroasiatică. Totodată, în următoarele zile va fi înaintată o iniţiativă de modificare a Constituţiei, pentru ca şeful statului să deţină împuternicirea de a dizolva Parlamentul, în alte cazuri decît cele prevăzute în prezent. Am reiterat că pledez pentru alegeri parlamentare anticipate. La fel, am discutat că voi cere ca cetăţenii să nu achite „miliardul furat”, iar la Chişinău să nu fie deschis un oficiu NATO, deoarece R. Moldova este o ţară neutră”, a specificat Igor Dodon.