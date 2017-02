NASA, rugată să numească una dintre cele 7 planete descoperite – „Moldova”

17:47

Tineri refugiați care au ajuns în Marea Britanie ca minori au adresat miercuri o scrisoare deschisă guvernului de la Londra, solicitându-i să ofere rute sigure și legale de imigrare în această țară, o reacție ce survine în urma anunțului cabinetului condus de Theersa May privind renunțarea la programul de preluare de migranți minori neînsoțiți din Europa, transmite Reuters. The post Marea Britanie: Tineri refugiați, „vânduți ca vitele de traficanți”, cer guvernului să nu abandoneze programul de primire de a minorilor appeared first on Independent.