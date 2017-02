Republica Moldova va negocia cu Ucraina renunțarea la autorizațiile de transport pentru Euro III

16:27

Corupţia reprezintă „un obstacol" pentru activităţile de afaceri în România, notează Comisia Europeană într-un document de lucru, subliniind că eforturile anticorupţie au fost expuse riscurilor recent prin încercarea de modificare a Codului Penal prin Ordonanţa guvernamentală de urgenţă 13. The post Comisia Europeană: Corupţia afectează mediul de afaceri în România; OUG 13 a generat riscuri asupra eforturilor anticorupţie appeared first on Independent.