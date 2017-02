Anunț istoric: NASA a descoperit şapte planete locuibile, de mărimea Terrei!

15:07

Un cetăţean al Republicii Moldova a încercat să transporte în Rusia patru bufniţe fără acte de însoţire. Păsările au fost depistate de specialiştii Rosselhoznadzor din regiunea Breansk şi Smolensk în trenul Chişinău-Moscova. Bufniţele erau ascunse într-o cutie de carton şi au fost depistate de specialiştii ruşi în unul din vagoanele trenului, la staţia feroviară „Suzemka”. […] The post Un moldovean a încercat să transporte patru bufniţe în Rusia! appeared first on Moldova.org.