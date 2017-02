Executivul a aprobat Planul național de manifestări consacrate Anului Nicolae Testemițanu

10:57

Un fost producător al postului Jurnal TV, Ștefan Rău, a postat un mesaj pe Facebook adresat „tovarășului Val Butnaru”, pe care îl acuză că face propagandă și manipulează opinia publică. „Dvs. ne anuntati ca pe 5 martie ne asteapta fericirea suprema si JTV revine cu o serie de emisiuni, insemna ca problema era in locatie pe care voi ca buni gospodari nu ati platit-o si totodata era vorba de manipulare ordinara…”. Ștefan Rău îi cere lui Val Butnaru să argumenteze legăturile cu prietenul propagandei rusești pe nume Ariel Cohen și dacă mai există Platforma Civică Demnitate și Adevăr. „Dle Val Butnaru, ne-ati informat ca ne veti raspunde la multe intrebari de pe Facebook. De…Ca asa e la moda….Deci, ma inscriu si eu in randul celor cu intrebari: 1. Ce legatura aveti cu un prieten al propagandei rusesti pe nume Ariel Cohen si cum a ajuns el invitat special in emisiunea Dvs.? 2. Cine dintre cei care au lansat Platforma Civica DA, mai sunt alaturi de aceasta platforma? Mai exista Platforma Civica DA sau a ramas doar cea politica? De ce oare cei care au fost la inceput nu mai sunt acum? Desigur ca veti zice ca nu faceti parte din aceasta institutie civica si nu cunoasteti…si va veti spala pe maini. Dar, Dvs. nu sunteti un simplu interviewer, sunteti un realizator, asemeni prietenului Soloviov, deci ne puteti explica, folosindu-va creierii, spre deosebire de alti clovni de la JTV, Ce si Cum”,a scris Rău. Fostul producător îl mai întreabă pe fondatorul JTV, post finanțat de oligarhul fugar Victor Țopa, de ce la ecran nu apar anumite persoane. „Dle Val Butnaru, mie imi place sa va spun Valera Cabernet, dar asta e este o alta poveste…O a treia intrebare este de ce postul liber de televiziune a avut, periodic sau totalmente, atat de multi oameni interzisi: Soimaru, Pohila, Cernei, Taranu, Terguta, Cibotaru, Afanasiu, Brega, Calugareanu, Doga, Ungureanu….lista poate continua. Valera, imi vei spune ca o parte din ei au aparut in ultima vreme la JTV, dar eu cu mana pe inima iti pot spune ca eu i-am readus, luptand pentru pluralism, in timp ce matale ai luptat pentru pupincurism si propagandism. Si a patra intrebare este: de ce postul Dvs. De televiziune in ultimul timp n-a spus nicio iota despre marlaniile lui Platon sau cele ale lui Usatai? P>S> Numa nu insinuati ca sunt platitit de Plahotniuc. Pentru mine, ca si pentru multi oameni care au ramas sanatosi la cap , Plahotniuc este acelasi cancer ca si partidul pe care il promovezi matali. Inclusiv liderii sai care au transformat din televiziunea libera JTV, o televiziune de partid. P>P>S> Care-s argumentele? Cenzura, autoritarism, manipulare…”, a conchis autorul postării. De menționat că postarea a fost ștearsă ulterior de pe pagina de Facebook. The post Un fost producător de la JTV îl acuză pe Val Butnaru de propagandă, manipulare și pupincurism appeared first on Moldova 24.