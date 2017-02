Bombele cu explozie întârziată din economia americană; O nouă criză se prefigurează

15:37

Oceanele nu sunt poluate numai cu grămezi de deșeuri plutitoare, ci și cu microparticule invizibile de plastic, prezente în pneuri și veșminte sintetice, care afectează ecosistemul și sănătatea, a avertizat miercuri Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN), relatează AFP.