Marea Britanie poate rămâne în UE; Ce spune autorul articolului 50

15:37

Ultimele alegeri organizate în Republica Moldova au scos la iveală mai multe aspecte şi chestiuni extrem de îngrijorătoare cu referinţă la sistemul electoral, în special în ceea ce ține de organizarea scrutinului în străinătate. Astfel, a fost propusă modificarea art. 29′ din Codul Electoral, care reglementează constituirea și funcționarea secțiilor de votare de peste hotare, inițiativă pe care Guvernul nu o susţine.