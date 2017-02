(VIDEO) Liga Campionilor: Victorii pentru Sevilla și Juventus

15:37

Reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, pe 15 februarie a promis să deschidă o secțiunea pe site-ul MAE rus în care să expună știrile false. În secțiune, conform Zaharovei, vor fi colectate materiale care dezinformează, apărute în mass-media occidentale și oficiale din diferite țări. The post MAE rus a început să „combată” știrile false cu o ștampila mare „FAKE” appeared first on Independent.