Deschide.md: Care sunt cele 9 candidaturi propuse de Pavel Filip la funcția de ambasadori

Preşedintele Azerbaidjanului Ilham Aliev şi-a numit soţia în funcţia de prim-vicepreşedinte al ţării, anunţă serviciul de presă al șefului statului azer. Potrivit Constituției azere, prim-vicepreședintele republicii preia atribuțiile președintelui, în cazul în care acesta nu este în măsură să le exercite. La 26 septembrie în Azerbaidjan a avut loc un referendum privind modificarea Constituției, în […]